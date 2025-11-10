Bergamo ufficialmente Città Europea dello Sport 2027 | Un anno di entusiasmo e nuove possibilità

Roma. È stato ufficialmente conferito nel pomeriggio di lunedì 10 novembre il titolo di Città Europea dello Sport 2027 alla città di Bergamo. L’assegnazione ufficiale durante la 37ª Cerimonia del Gala “European City of Sport” organizzata da Aces Europe e Italia nel Salone d’Onore del Coni a Roma. Nel corso dell’evento – che ha riunito sindaci, assessori e rappresentanti del mondo sportivo italiano – è stata assegnata la targa alla sindaca Elena Carnevali e all’assessora allo Sport Marcella Messina. Un riconoscimento che suggella l’impegno della città nella promozione dello sport come leva di benessere, coesione sociale e sviluppo urbano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo ufficialmente Città Europea dello Sport 2027: “Un anno di entusiasmo e nuove possibilità”

