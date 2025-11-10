Beppe Vessicchio | al funerale l' omaggio di Maria De Filippi Cuccarini Zerbi e Peparini in chiesa

Una gigantesca corona di calle bianche è spuntata al lato del portale della chiesa di Santi Angeli Custodi, a piazza Sempione, Montesacro, dove oggi si sono celebrati i funerali di Beppe Vessicchio. Sulla corona era adagiato un nastro, candido come i fiori, con indicato il mittente: “Maria De. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Stampa. . "Beppe Vessicchio non è stato solo un maestro incredibile, lo ricorderò in tutto, nel cuore e nei pensieri che faccio sulla musica, è stato veramente una guida incredibile", così Alfa sul palco del forum di Livorno ricorda Beppe Vessicchio, morto l'8 n - facebook.com Vai su Facebook

Beppe Vessicchio, le parole della figlia Alessia prima del funerale: “È terribile quello che è successo” - Alessia Vessicchio ricorda il padre Beppe in diretta a La Volta Buona: parole toccanti prima del funerale del celebre maestro. Segnala donnaglamour.it

L’ultimo saluto a Beppe Vessicchio: i funerali oggi a Roma - Addio al maestro Beppe Vessicchio, simbolo del "Festival di Sanremo". alfemminile.com scrive

Beppe Vessicchio funerale: i familiari e i colleghi del mondo dello spettacolo per l’ultimo saluto - Per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre”. Segnala tecnicadellascuola.it