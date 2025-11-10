Benigni Frank Capra Redford e Wise | Leone XIV svela le sue preferenze cinematografiche
Il Papa parlerà di quattro film “significativi” in un video-messaggio in vista di un’udienza sabato a registi e attori, da Spike Lee a Monica Bellucci, da Sandrelli a Kusturica, da Bellocchio a Cucinotta, e poi Tornatore, Garrone, Archibugi, Castellitto, Ozpetek e Cate Blanchett. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Auguri ROBERTO BENIGNI che oggi compie 73 anni (Castiglion Fiorentino, 27 ottobre 1952). In trentanni, l'attore comico toscano ha girato solo 8 film. Al contrario di tanti suoi colleghi impegnati nell'arte della commedia, non ha ceduto alle lusinghe del mercat - facebook.com Vai su Facebook
Benigni, Frank Capra, Redford e Wise: Leone XIV svela le sue preferenze cinematografiche - messaggio in vista di un’udienza sabato a registi e attori, da Spike Lee a Monica Bellucci, da ... Segnala repubblica.it
Frank Capra pioniere di un cinema moderno e civile - Quale migliore occasione di vedere i classici di un autore come il siciliano d’America Frank Capra (Palermo 1897, La Quinta, Usa 1991), che cercare il suo nome su Rai Play scegliendo poi uno dei sei ... Si legge su corriere.it