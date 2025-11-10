Benigni Forza Italia | La sanità sarà la vera sfida dei prossimi 10-15 anni
“La sanità sarà la vera sfida dei prossimi 10-15 anni. Sappiamo perfettamente che esistono problematiche a livello nazionale che dobbiamo affrontare, in particolare legate al tema delle liste d’attesa e del pronto soccorso. È vero che l’organizzazione sanitaria è prevalentemente regionale, ma è altrettanto chiaro che le linee guida del governo nazionale possono fare la differenza, incidendo concretamente sulle ricadute nei territori, e il governo è impegnato da tre anni nel tentativo di dare risposte concrete in tal senso”. Lo ha detto l’onorevole Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo al convegno “La sanità lombarda e bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
