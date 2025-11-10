Benedetta Sabene | Mai fatto gogne contraria ai tribunali social La stalker non sono io

Parla l’autrice femminista indagata a Milano con Vagnoli e Fonte, tutte accusate di avere scatenato una campagna contro un uomo tacciato di molestie. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Benedetta Sabene: “Mai fatto gogne, contraria ai tribunali social. La stalker non sono io”

Leggi anche questi approfondimenti

La Procura della Repubblica di Monza ha recentemente chiuso le indagini preliminari nei confronti di Carlotta Vagnoli, Benedetta Sabene e Valeria Fonte, ipotizzando a vario titolo i reati di stalking e diffamazione aggravata. Paolo Cutillo - facebook.com Vai su Facebook

LA COLPA NON È SOLO DI CARLOTTA VAGNOLI, VALERIA FONTE E BENEDETTA SABENE, MA ANCHE DEL ... - X Vai su X

Benedetta Sabene: “Mai fatto gogne, contraria ai tribunali social. La stalker non sono io” - Parla l’autrice femminista indagata a Milano con Vagnoli e Fonte, tutte accusate di avere scatenato una campagna contro un uomo tacciato di molestie ... Si legge su milano.repubblica.it

Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene - Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, ... Da ilmattino.it

«Hanno distrutto la mia vita, ho tentato il suicidio tre volte». Il racconto dell’uomo che denunciò il trio femminista Fonte – Sabene – Vagnoli - Il racconto a Repubblica: «Hanno distrutto la mia vita e quella della mia famiglia, auto eleggendosi giudici. Scrive msn.com