Il successo di Francesca Fagnani e del suo talk show di interviste, Belve, continua a mietere consensi, confermandosi una delle rivelazioni di Rai 2 in prima serata. Il programma, in onda ogni martedì sera, ha mantenuto un elevato livello di share, tanto che la prima puntata di questa stagione ha raggiunto l'ottimo risultato dell' 12.90% di share con 1 milione e 748 mila spettatori a casa. Nonostante l'entusiasmo, proprio nelle ultime ore, un cambio di programmazione ha scombinato i piani dei telespettatori. A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa conduttrice, Francesca Fagnani, attraverso i suoi canali social, confermando che l'atteso appuntamento con i nuovi faccia a faccia è rinviato.

Belve, salta la puntata dell'11 novembre: l'annuncio di Fagnani