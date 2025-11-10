bellizzi il progetto ortoromi per la scuola cresce

Nuovi percorsi di orientamento per le scuole medie si affiancano ai laboratori didattici per i più piccoli. La Cooperativa Agricola OrtoRomi rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni, con un progetto che unisce educazione alimentare, sensibilizzazione ambientale e orientamento formativo, per accompagnare bambini e ragazzi verso scelte più consapevoli. Con l’autunno torna il progetto “OrtoRomi per la scuola”, un’iniziativa educativa che, da anni, accompagna con successo bambini e insegnanti alla scoperta dei temi della sana alimentazione e dell’agricoltura sostenibile. Il percorso fa parte delle attività dell’azienda OrtoRomi che ha sede anche nel salernitano, a Bellizzi. 🔗 Leggi su Zon.it

