Bbc nella bufera | si dimettono i vertici della tv britannica dopo il caso Trump

La Bbc nella bufera: il direttore generale Tim Davie e l’amministratrice delegata di Bbc News Deborah Turness si sono dimessi dopo le accuse di manipolazione in un documentario su Donald Trump. Scandalo “Panorama”, la crisi travolge l’emittente. Le dimissioni ai vertici segnano un punto di svolta per l’emittente pubblica britannica, al centro di forti critiche dopo la diffusione di un memo interno, rivelato dal Telegraph, che denunciava irregolarità nel montaggio di “Trump: A Second Chance?”, episodio della storica trasmissione Panorama. Il documentario, prodotto dalla società indipendente October Films e trasmesso lo scorso anno, avrebbe unito due parti separate di un discorso dell’allora presidente statunitense, dando l’impressione che incitasse direttamente all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Bbc nella bufera: si dimettono i vertici della tv britannica dopo il caso Trump

