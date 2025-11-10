BBC dg Davie e ceo Turness si dimettono dopo aver modificato un discorso di Trump tycoon | Mi hanno fatto sembrare responsabile delle rivolte di Capitol Hill

Scandalo alla BBC, dove il direttore generale Tim Davie e la ceo di BBC News Deborah Turness hanno rassegnato le dimissioni dopo le accuse di aver modificato il discorso del Tycoon nel documentario intitolato "Trump: A Second Chance?"

