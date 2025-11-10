BBC dg Davie e ceo Turness si dimettono dopo aver modificato un discorso di Trump tycoon | Mi hanno fatto sembrare responsabile delle rivolte di Capitol Hill

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025

Il Direttore Generale Tim Davie e la CEO Deborah Turness si dimettono dopo le accuse di aver modificato il discorso del Tycoon nel documentario intitolato “Trump: A Second Chance?” Scandalo alla BBC, dove il direttore generale Tim Davie e la ceo di BBC News Deborah Turness hanno rassegnato le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bbc dg davie ceoScandalo alla BBC, manipolato il discorso di Trump su Capitol Hill: si dimettono DG e CEO - Un vero e proprio terremoto scuote i vertici di uno di quelle che, fino ad oggi, era considerata una delle emittenti più autorevoli a livello internazionale, la BBC. strettoweb.com scrive

bbc dg davie ceoBbc, dimissioni del direttore generale e della CEO dopo la bufera per il documentario su Trump. Il tycoon: «Giornalisti corrotti» - Invece, dopo cinque anni nel ruolo, Tim Davie si è dimesso ieri sera dalla carica ... Scrive msn.com

