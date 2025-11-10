Battipaglia l’IIS Enzo Ferrari celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia ospiterà l’evento dal titolo “La Gentilezza tra i banchi”, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura del rispetto, della solidarietà e dell’empatia tra i giovani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
