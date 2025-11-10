I genitori presentano ricorso al Tar e la scuola fa marcia indietro, riassegnando al figlio le ore di sostegno tagliate. Un lieto fine, quello di una famiglia spezzina che all’inizio dell’anno scolastico si era vista tagliare da un istituto comprensivo della città un numero di ore settimanali di sostegno al figlio inferiore a quello fissato dalla commissione per venire incontro alle esigenze del bambino, alunno portatore di una disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992. Un duro colpo da digerire per la famiglia, che per tutelare il figlio non ha esitato a bussare al Tar per chiedere l’annullamento della decisione dell’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia sulle ore di sostegno. Ora l’istituto fa marcia indietro