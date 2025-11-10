Basket una tripla condanna la Pallacanestro Femminile Pisa a Montecatini in serie C
Pisa, 9 novembre 2025 – Prima sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa, sul campo di Montecatini, nel campionato di serie C. Le termali, sempre all’inseguimento nella ripresa, hanno avuto il merito di non mollare mai e di trovare, con Innocenti allo scadere, la tripla del definitivo sorpasso.. LA CRONACA – Il primo quarto è stato equilibrato e le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con le difese serrate e con le lunghe a fare a sportellate sotto i tabelloni. Montecatini chiude avanti di due punti ( 11-9 ), ma sono le biancorosse a mostrare una maggiore precisione nel secondo periodo, con un gioco di squadra più efficace e un ottimo lavoro difensivo, anche se i canestri si sono contati sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Matteo Calvellini 19 punti qui dopo la tripla del 46 a 45 della Virtus Siena sulla Mens Sana Basketball fine 2° quarto - facebook.com Vai su Facebook
La tripla di Hassan e la schiacciata di Biligha tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews nella sfida tra Trento e Tortona #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket, una tripla condanna la Pallacanestro Femminile Pisa a Montecatini, in serie C - La maggiore esperienza delle veterane locali ha fatto la differenza, nonostante una buona fase difensiva pisana ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Basket, a Barcellona Shields condanna Milano all’ennesimo ko di misura in Eurolega - Settimo turno di Eurolega in programma tra oggi e domani e al Palau Blaugrana si è concluso da poco il match tra i gli spagnoli del Barcellona e l’EA7 ... oasport.it scrive