Basket la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul in Eurolega Le V nere devono rialzare la testa dopo tre ko consecutivi

10 nov 2025

La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con un impegno casalingo domani sera – palla a due alle ore 20:30 al PalaDozza – contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul per la decima giornata della regular season 2025-2026. I bolognesi arrivano al match dopo tre sconfitte consecutive esterne contro Zalgiris Kaunas (86-65), Bayern Monaco (86-70) e Baskonia (87-76) e con un record di 4-5 finora. Le V-nere cercano quindi il pronto riscatto per interrompere la striscia negativa e provare a risalire la classifica che le vede attualmente al quattordicesimo posto con lo stesso bilancio di Fenerbahce Istanbul, Olimpia Milano e Paris Basketball. 🔗 Leggi su Oasport.it

