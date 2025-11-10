Pisa, 9 novembre 2025 – Netto successo del GMV, nello spareggio tra seconde con il Team 90 Grosseto, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I biancoverdi di Ghezzano hanno iniziato in modo disastroso, recuperando alla fine del primo quarto, per poi dominare il match, trascinati dall’intensità e dalla velocità dei due nuovi giovani Di Carlo e Biscaro.. LA CRONACA – Privi dell’infortunato Badalassi, i ragazzi di Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli e Nicola Daini, iniziano il match in salita, con Team 90 Grosseto padrone del gioco, ed il GMV incapace di far girare bene la palla ed inesistente in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV soffre ma vince nettamente, nello spareggio con Grosseto in DR2