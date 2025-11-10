Basket Dr2 | la Virtus Brindisi esordisce con una vittoria a Francavilla

BRINDISI - La Virtus Brindisi parte alla grande anche con i ragazzi della DR2, in un esordio stagionale in casa della Alla Star Francavilla, tanto atteso nella nuova categoria conquistata la scorsa stagione, con la voglia di tutto l'ambiente di essere competitivi e concentrati sin da subito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

