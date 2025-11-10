Basket ancora un successo per il DREAM Pisa a Follonica in DR2

Pisa, 10 novembre 2025 – Ancora un successo per il giovane DREAM, che si mantiene all’inseguimento dei battistrada, in Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno vinto a Follonica, al termine di una partita combattuta ma sempre condotta nel punteggio, vinta di misura per 66-63.. LA CRONACA – Il DREAM parte subito bene e conclude il primo quarto con un vantaggio di due canestri ( 16-20 ), difeso con le unghie e con i denti nel secondo periodo, con le due squadre al riposo molto vicine ( 37-39 ). Nella ripresa i ragazzi di Paganucci cercano di controllare il gioco, ma non riescono a compiere l’allungo capace di spezzare definitivamente l’equilibrio, rendendo il finale più combattuto del previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

