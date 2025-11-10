Bari in Via Sparano c?è già aria di festa Il Natale si avvicina Periodo positivo per i negozi
La città di Bari sta iniziando a vestirsi a festa per Natale. E dopo l?arrivo delle luminarie, con un certo anticipo nel mese di ottobre, le vetrine dei negozi stanno iniziando ad. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
UAGNÈ, SIM ARRVAT A BARI! Vi aspettiamo nel nostro nuovo Store in via Sparano 97 per scambiarci consigli skincare, combo labbra e panzerotti! Tand vàs! #veralab #newstore #bari - facebook.com Vai su Facebook
Bari, luminarie sì ma non per tutti. La protesta dei commercianti del centro: «Noi esclusi da via Sparano» - Protestano i titolari dei negozi nel primo isolato tra le piazze Moro e Umberto: «Ci sentiamo di serie B». Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Luminarie di Natale in via Sparano: il centro brilla, ma un tratto resta al buio - Luminarie di Natale in via Sparano: il centro di Bari si illumina, ma un isolato resta al buio e i commercianti chiedono spiegazioni. Da pugliapress.org
Bari, via Sparano: accese le luminarie di Natale Ieri - Si è svolta in occasione del Saie 2025 (La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, ... virgilio.it scrive