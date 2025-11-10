Barba Avs-Radici in Comune | Il parcheggio multipiano nell' area di risulta è il fallimento della politica del verde

Lo chiama “P day”l la consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) il 17 novembre, e cioè il giorno in cui sarà posata a prima pietra del silos parcheggi dell’area di risulta dando via al vero e proprio cantiere del progetto del Parco Centrale. Un giorno che però, torna a sostenere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È TEMPO DI “EVO BARBARICO” Il Ciclo di Bethe torna con un nuovo progetto: “Evo barbarico: memorie, radici e acciaio” — un viaggio in tre atti per una rivoluzione musicale permanente. Dopo Novecento, l’intenso album di debutto, la band apre un nuov - facebook.com Vai su Facebook

Barba (Avs-Radici in Comune): "Poche cure e fatte male sui pini con la cocciniglia, amministrazione responsabile" https://ift.tt/NJqMSmx https://ift.tt/k3SaKYs - X Vai su X

Barba (Avs Radici in Comune) torna sul taglio dei pini sulla strada parco: "Un intervento fatto di 'misteri'" - Dalla difficoltà di reperire la documentazione, ai dubbi sul perché non siano state fatte le prove di trazione nel 2023 e fino alla mancata immediata rimozione di ciò che di quegli alberi, malati di c ... Come scrive ilpescara.it

Barba (Avs): "Nuovi abbattimenti per un totale di 84 in un mese, cancellati 500 anni di patrimonio arboreo" [FOTO] - Un provvedimento che prevede il taglio di 10 alberi (quattro dei quali in via del Santuario), ma interventi in corso anche davanti al Circolo Tennis e non solo. Scrive ilpescara.it

'Radici in Comune' sul maltempo, Pescara più fragile che mai - Ormai sappiamo che l'eccezionalità sarà la nuova normalità, e le parole che prima per noi non significavano molto, cominciano a ... Si legge su ansa.it