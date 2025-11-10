Bangkok blocca intesa pace con Cambogia
11.25 La Thailandia ha annunciato la sospensione dell'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia. L'intesa, supervisionata dal presidente Usa Trump, è saltata dopo che 2 soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dalla esplosione di una mina. "La dichiarazione congiunta, portata avanti per una settimana, verrà interrotta",incluso il rilascio di 18 soldati cambogiani detenuti". Così il portavoce di Bangkok Siripong Angkasakulkiat. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
