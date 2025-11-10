Banca Ifis utile netto a € 472,3 mln nei primi 9 mesi del 2025 con primo consolidamento illimity acconto sul dividendo di € 1,2 per azione

Frederik Geertman, Ceo di Banca Ifis: "I risultati dei primi nove mesi evidenziano la solidità del modello di business di Banca Ifis e ci consentono di confermare la guidance per l’utile netto del 2025, in ottica stand-alone. Il management è concentrato sul progetto di integrazione, sulla riduzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

