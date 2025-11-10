Avellino Luogosano non si tocca | la mobilitazione dei metalmeccanici

Verso lo sciopero generale, la FIOM e le altre sigle sindacali, tra cui FLCISL, MFCGIL, UILM, e FIOM MASERTA, si uniscono per promuovere una forte mobilitazione dei lavoratori metalmeccanici. Al Polo Giovane di Avellino la partecipazione è particolarmente sentita, con lo slogan "LUOGOSANO NON SI. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it