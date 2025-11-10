Avellino controlli a tappeto dei Carabinieri | stop all’alcol ai minori nella movida cittadina

Movida sotto osservazione ad Avellino: sanzionato un locale per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Controlli serrati nella movida irpina. AVELLINO – Weekend di controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, impegnati in un servizio straordinario di vigilanza nei locali di somministrazione di alimenti e bevande. L’obiettivo: verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e contrastare la vendita di alcolici ai minori di 18 anni, una pratica vietata ma purtroppo ancora diffusa. Tutela dei giovani e sicurezza in primo piano. L’operazione si inserisce nel piano di prevenzione e vigilanza disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che punta a garantire una movida sicura e responsabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it