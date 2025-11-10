Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 10-15-novembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Autovelox in Puglia: scopri le postazioni fisse e mobili installate anche in provincia di Taranto. Sempre aggiornate. - facebook.com Vai su Facebook

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (3- 9 novembre) ift.tt/LuE3MY4 - X Vai su X

Autovelox e cassa del Comune: Palermo non è un bancomat - – Palermo Scrivo questa lettera perché sono stanco di vedere Palermo trasformata non in una città più sicura, ma in una città che sembra ... Secondo younipa.it

Autovelox sulle strade d'Italia a fine agosto: ecco dove saranno e quali sono le sanzioni - Viaggiare in auto durante l'estate, in particolare ad agosto, richiede un'attenzione maggiore alle regole della strada, e in particolare ai limiti di velocità. Si legge su ilgiornale.it

Autovelox mobili in Lombardia, ecco le strade e dove saranno i controlli della velocità - I limiti di velocità e cosa si rischia come multa e taglio dei punti patenti a non rispettarli ... Si legge su ilgiorno.it