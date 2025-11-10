Autostrade dello Stato al via progetti innovativi 2025-27 | 18,5 milioni di euro per sicurezza infrastrutture

Iltempo.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monitoraggio continuo e sorveglianza delle infrastrutture. Innovazione al servizio della sicurezza autostradale. Tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti. Sono questi gli obiettivi dei progetti innovativi avviati da Autostrade dello Stato S.p.A. con un finanziamento pari a 18,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Il piano dei progetti innovativi elaborato da Autostrade dello Stato è stato formalizzato con il decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nell'ambito delle misure previste dal Decreto-legge Infrastrutture (DL 732025). 🔗 Leggi su Iltempo.it

autostrade dello stato al via progetti innovativi 2025 27 185 milioni di euro per sicurezza infrastrutture

© Iltempo.it - Autostrade dello Stato, al via progetti innovativi 2025-27: 18,5 milioni di euro per sicurezza infrastrutture

Altre letture consigliate

autostrade stato via progettiAutostrade dello Stato, 18,5 milioni di euro per sicurezza infrastrutture - Tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti. Secondo adnkronos.com

Autostrade dello Stato: 18,5 mln per sicurezza infrastrutturale. Cosa prevede il decreto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Autostrade dello Stato: 18,5 mln per sicurezza infrastrutturale. Lo riporta tg24.sky.it

autostrade stato via progettiAutostrade dello Stato: 18,5 milioni per tecnologie innovative e monitoraggio intelligente delle infrastrutture 2025-2027 - Monitoraggio continuo e sorveglianza delle infrastrutture. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autostrade Stato Via Progetti