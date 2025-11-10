Monitoraggio continuo e sorveglianza delle infrastrutture. Innovazione al servizio della sicurezza autostradale. Tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti. Sono questi gli obiettivi dei progetti innovativi avviati da Autostrade dello Stato S.p.A. con un finanziamento pari a 18,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Il piano dei progetti innovativi elaborato da Autostrade dello Stato è stato formalizzato con il decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nell'ambito delle misure previste dal Decreto-legge Infrastrutture (DL 732025). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Autostrade dello Stato, al via progetti innovativi 2025-27: 18,5 milioni di euro per sicurezza infrastrutture