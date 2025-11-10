Automazione e digitalizzazione per infrastrutture più efficienti

IN UN’EPOCA in cui la digitalizzazione, la sostenibilità e l’efficienza operativa diventano requisiti imprescindibili per le infrastrutture industriali e civili, la società Auma si propone come interprete di questa trasformazione. Con un’offerta che spazia dagli attuatori elettrici ai sistemi di automazione e monitoraggio, Auma accresce il suo ruolo nelle infrastrutture strategiche. Fondata in Germania nel 1964 e presente in Italia dal 1976, l’azienda si occupa di prodotti e servizi che equipaggiano impianti nell’acqua, nell’energia, nell’industria?Oil?&Gas e nelle infrastrutture urbane. La sede italiana, con base a Cerro?Maggiore (Milano), opera su tutto il territorio nazionale, collaborando con costruttori di valvole, società epc (Engineering, Procurement & Construction) ed enti impiantistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

