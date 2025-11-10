auto tampona una bici gravissima la ciclista trasportata in elicottero

È in rianimazione, in prognosi riservata, una ciclista investita da un’auto sabato pomeriggio a Budrio. La 49enne, residente in paese ma cittadina ucraina, è stata trasportata in elisoccorso all’ ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Ancora un incidente sulle strade provinciali della città che non ferma la scia di sangue che, nei giorni scorsi, ha ucciso due persone. Il sinistro è avvenuto nella frazione di Maddalena di Cazzano, lungo via San Donato. All’altezza del civico 8, intorno alle 18.30, si è verificato lo schianto: coinvolte due auto e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

