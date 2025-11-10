Auto in piazza il dibattito | Capitale della Cultura sbagliato far emergere ora la questione

Auto in piazza e capitale della cultura. A fare l’associazione, con una chiave di lettura negativa, è l’ex sindaco e attuale componente del comitato scientifico per Forlì Capitale della Cultura 2028, Roberto Balzani. Il ragionamento del professore, in carica dal 2009 al 2014, non è tanto sul merito della proposta della Lega (l’apertura parziale della piazza alle auto), ma quanto sulle tempistiche di tale annuncio. "A dicembre il Ministero della Cultura dovrà pronunciarsi sulle candidature a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2028 – scrive Balzani in un post sui social –. Forlì è candidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto in piazza, il dibattito: "Capitale della Cultura, sbagliato far emergere ora la questione"

Argomenti simili trattati di recente

Domenica 9 novembre alle ore 8.30 in Piazza Pertini a Camporosso raduno auto e moto d’epoca e partenza 8° giro turistico delle 2 valli organizzato dall’Ass. “Amici delle auto e moto d’epoca” – Evento patrocinato dal Comune di Camporosso - facebook.com Vai su Facebook

Dibattito già aperto. Il Pd: "Lega, che assurdità". Le associazioni: "Noi prime" - Confcommercio e Confesercenti: "Era il progetto che portammo a Balzani". Segnala msn.com

La scritta sulla Porta di piazza del Popolo fotografata da un lettore e la città imbrattata: il dibattito, a chi segnalare, cosa rischiano i writer - Le mura delle città ne sono piene, messaggi che parlano d'amore e di fede politica o sportiva, d'appartenenza o presa di distanza. Come scrive roma.corriere.it