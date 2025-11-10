Auto esce di strada e si ribalta | feriti due ventenni uno è grave

Pagazzano. Si trova in gravi condizioni uno dei due ventenni a bordo della Volkswagen Polo che nella notte tra domenica 9 e lunedì 1o novembre è uscita di strada sulla Provinciale 127 tra Brignano e Pagazzano. L’allarme è scattato alcuni minuti prima dell’1. I due giovani, 22 e 23 anni, hanno fatto tutto da soli: per cause ancora da chiarire hanno perso il controllo dell’auto in un tratto di strada che attraversa i campi e sono finiti in un fosso adiacente alla carreggiata. I soccorsi sono stati allertati da un’automobilista di passaggio. I ventenni erano incastrati nell’abitacolo: sono stati estratti dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute da Dalmine e Treviglio e affidati alle cure dei sanitari giunti sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare, un’auto medica e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Auto esce di strada e si ribalta: feriti due ventenni, uno è grave

