Aumentano i donatori Fratres fa sessant’anni
AGLIANA Il Gruppo Fratres di Agliana si prepara a celebrare il sessantesimo anniversario di attività, nel 2026. Intanto cresce il numero dei donatori, che hanno registrato numeri ottimi. "Una goccia del tuo sangue per un battito del mio cuore" è il motto dell’associazione aglianese dei donatori di sangue, fondata nel 1966, che nel 2023 e nel 2024 ha registrato un incremento di donatori e volontari. Nel 2024 i donatori attivi e la raccolta sangue sono stati in crescita di oltre l’8,41% sul 2023, anno che aveva già registrato un notevole aumento. Il Gruppo Fratres è molto impegnato nel sensibilizzare alla donazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
