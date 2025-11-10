Attivisti cancellano le scritte al Fermi | Noi dalla parte giusta della Storia

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rimosse dopo una ’chiamata’ all’azione da parte degli attivisti di Usb nel pomeriggio di sabato, le scritte e le svastiche comparse nei giorni scorsi davanti alla sede del liceo Fermi. Lo scorso "4 novembre, in concomitanza con lo sciopero studentesco e il presidio dei lavoratori della scuola al provveditorato agli studi, sono state tracciate a spray nero alcune scritte sul liceo scientifico (sede del provveditorato agli studi), al liceo classico, in prossimità della sede sindacale Usb (dove è stato anche urinato sul portone di ingresso) e in altri luoghi di Massa – spiegavano gli attivisti nell’invitare a ritrovarsi al presidio permanente al Guglielmi per poi, sabato intorno alle 17, andare a togliere le scritte – Scritte di minaccia affiancate da svastiche e croci celtiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

attivisti cancellano le scritte al fermi noi dalla parte giusta della storia

© Lanazione.it - Attivisti cancellano le scritte al Fermi: "Noi dalla parte giusta della Storia"

Leggi anche questi approfondimenti

attivisti cancellano scritte fermiAttivisti cancellano le scritte al Fermi: "Noi dalla parte giusta della Storia" - Sono state rimosse dopo una ’chiamata’ all’azione da parte degli attivisti di Usb nel pomeriggio di sabato, le scritte ... msn.com scrive

Rientrato in Calabria attivista fermato con Flotilla bis - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo ... Riporta notizie.tiscali.it

Rientrato in Calabria l'attivista fermato sulla Flotilla bis diretta a Gaza - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo pomeriggio in Calabria, atterrando ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Cancellano Scritte Fermi