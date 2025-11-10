Attivisti cancellano le scritte al Fermi | Noi dalla parte giusta della Storia

Sono state rimosse dopo una ’chiamata’ all’azione da parte degli attivisti di Usb nel pomeriggio di sabato, le scritte e le svastiche comparse nei giorni scorsi davanti alla sede del liceo Fermi. Lo scorso "4 novembre, in concomitanza con lo sciopero studentesco e il presidio dei lavoratori della scuola al provveditorato agli studi, sono state tracciate a spray nero alcune scritte sul liceo scientifico (sede del provveditorato agli studi), al liceo classico, in prossimità della sede sindacale Usb (dove è stato anche urinato sul portone di ingresso) e in altri luoghi di Massa – spiegavano gli attivisti nell’invitare a ritrovarsi al presidio permanente al Guglielmi per poi, sabato intorno alle 17, andare a togliere le scritte – Scritte di minaccia affiancate da svastiche e croci celtiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

