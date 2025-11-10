Attivisti cancellano le scritte al Fermi | Noi dalla parte giusta della Storia
Sono state rimosse dopo una ’chiamata’ all’azione da parte degli attivisti di Usb nel pomeriggio di sabato, le scritte e le svastiche comparse nei giorni scorsi davanti alla sede del liceo Fermi. Lo scorso "4 novembre, in concomitanza con lo sciopero studentesco e il presidio dei lavoratori della scuola al provveditorato agli studi, sono state tracciate a spray nero alcune scritte sul liceo scientifico (sede del provveditorato agli studi), al liceo classico, in prossimità della sede sindacale Usb (dove è stato anche urinato sul portone di ingresso) e in altri luoghi di Massa – spiegavano gli attivisti nell’invitare a ritrovarsi al presidio permanente al Guglielmi per poi, sabato intorno alle 17, andare a togliere le scritte – Scritte di minaccia affiancate da svastiche e croci celtiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Attivisti con fumogeni hanno interrotto più volte il concerto dell'Orchestra Filarmonica d'Israele alla Filarmonica di Parigi - facebook.com Vai su Facebook
Come denunciato con forza da @ACF_int e da @yulia_navalnaya , Abdrazakov è uno dei più noti sostenitori e attivisti del regime del Cremlino, per questa ragione altri importanti teatri italiani ed europei come @teatrosancarlo hanno cancellato le sue esibizio - X Vai su X
Attivisti cancellano le scritte al Fermi: "Noi dalla parte giusta della Storia" - Sono state rimosse dopo una ’chiamata’ all’azione da parte degli attivisti di Usb nel pomeriggio di sabato, le scritte ... msn.com scrive
Rientrato in Calabria attivista fermato con Flotilla bis - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo ... Riporta notizie.tiscali.it
Rientrato in Calabria l'attivista fermato sulla Flotilla bis diretta a Gaza - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo pomeriggio in Calabria, atterrando ... Scrive rainews.it