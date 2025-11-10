Attacco decimato Lookman nei pensieri della Roma | serve l’ok di Gasperini

Era un problema riconosciuto dall’ambiente già al termine del mercato estivo, confermato durante questi primi mesi di stagione (12 gol fatti in 11 partite di campionato), ed ora con un ulteriore dettaglio non trascurabile: l’attacco della Roma è decimato dagli infortuni. Dybala, Bailey, Dovbyk e Ferguson sono ai box, e solo l’irlandese ha speranze di rientrare già contro la Cremonese al termine della sosta, e al di là degli acciacchi Gasperini si aspetta comunque rinforzi validi per assicurarsi un posto in Champions League e, magari, sognare ancora più in grande. Stando a Calciomercato.it, a Trigoria si parla di un tentativo a gennaio per Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

