Atp Finals Torino oggi Musetti-Fritz | orario e dove vederla
Oggi, lunedì 10 novembre, Lorenzo Musetti debutta alle Atp Finals di Torino affrontando l’americano Taylor Fritz nel suo primo match del Gruppo “Jimmy Connors”. Per l’azzurro si tratta di un traguardo storico: è la sua prima partecipazione al torneo che riunisce i migliori otto tennisti dell’anno, un palcoscenico che il classe 2002 inseguiva da mesi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Radio1 Rai. . #Tennis Alle ATP Finals di #Torino stasera il debutto di #Sinner alle contro il canadese Auger-Aliassime. Nel pomeriggio alle 14 quello di #Musetti contro lo statunitense Fritz. Di Emilio Mancuso #GR1 #NittoATPFinals - facebook.com Vai su Facebook
Come funziona il Round Robin alle Atp Finals di Torino: regolamento e chi si qualifica alle semifinali - In programma dal 9 al 16 novembre a Torino incontri di singolare ... Riporta fanpage.it
ATP Finals preview: Musetti-Fritz apre il cammino dell’azzurro tra i grandi di Torino - ATP | Lorenzo sfida il rivale californiano nel suo debutto alle Finals, con un bilancio favorevole nei precedenti ... Riporta ubitennis.com
Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato - Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella seconda giornata del torneo torinese scendono in pista ben due italiani: un record mai visto. Si legge su libero.it