Atp Finals | Musetti ha le ' pile scariche' ko al debutto con Fritz

AGI - Debutto doloroso per Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. Contro Taylor Fritz, numero 6 del mondo e del torneo, il carrarino non riesce a esprimere tutto il suo potenziale e cede in due set 6-3 6-4. Reduce da un fine stagione faticosissimo e dalla finale disputata (e persa) due giorni fa ad Atene contro Novak Djokovic, Lorenzo 'il Magnifico' è giunto al torneo dei maestri con le pile scariche. E si vede. Bastano due break a Fritz per vincere match. I suoi colpi, infatti, sono sempre deliziosi, ma non supportati dalla potenza necessaria per impensierire davvero l'americano che lo scorso anno arrivò in finale a Torino (fu sconfitto con un doppio 6-4 da Sinner). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atp Finals: Musetti ha le 'pile scariche', ko al debutto con Fritz

