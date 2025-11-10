Atp Finals Musetti fuori in due set contro Fritz

Ildifforme.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musetti parte male alle Atp Finals di Torino: è stato battuto in due set da Fritz che sono finiti 6-3 e 6-4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

atp finals musetti fuori in due set contro fritz

© Ildifforme.it - Atp Finals, Musetti fuori in due set contro Fritz

Leggi anche questi approfondimenti

atp finals musetti fuoriAtp Finals, Musetti sconfitto da Fritz in due set - L'azzurro, inserito nel gruppo 'Jimmy Connors' dopo il forfait di Djokovic, fa il suo debutto a Torino contro lo statunitense: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

atp finals musetti fuoriATP Finals: Fritz è ispirato, Musetti non trova le migliori sensazioni e cede in due set - ATP | A Taylor basta un break per parziale e tanta attenzione in battuta per regolare un Lorenzo poco centrato e a tratti un po’ frettoloso. Riporta ubitennis.com

atp finals musetti fuoriATP Finals, Fritz domina Musetti: è Taylor l’alleato di Sinner per il numero 1. Lollo penalizzato dal calendario - Frtiz travolge Musetti e si conferma l'unico alleato di Sinner contro Alcaraz nel girone delle ATP Finals per il numero 1 di fine anno. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals Musetti Fuori