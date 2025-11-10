ATP Finals dove verderli con il cambio programmazione Rai | gli orari

Le ATP Finals, in scena a Torino dal 9 al 16 novembre, stravolgono il palinsesto televisivo: alcuni match del torneo dedicato “ai grandi maestri del tennis” si potranno infatti vedere in chiaro su Rai2. L’appuntamento del 10 novembre è quello con Jannik Sinner, impegnato contro Auger-Aliassime. Dove vedere le ATP Finals in tv. C’è grande fermento in vista delle ATP Finals 2025, il circuito tennistico che vede protagonisti i migliori atleti della stagione: tutte le partite dell’evento, in scena a Torino dal 9 al 16 novembre, saranno trasmesse in diretta tv in Italia. Gli appassionati potranno seguire un match in chiaro al giorno su Rai 2: quello trasmesso il 10 novembre vedrà protagonisti Jannik Sinner e Auger-Aliassime, e andrà in onda non prima delle 20. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - ATP Finals, dove verderli con il cambio programmazione Rai: gli orari

