Atp Finals | Alcaraz parte forte oggi tocca a Sinner Orari e dove vederlo
Attesa per l'esordio dell'italiano che scenderà in campo questa sera
“Sei alto come mio papà», dice una bimba tenendo stretta per mano Carlos Alcaraz, all’ingresso in campo per la sua prima sfida alle Nitto Atp FInals. È una dei ventisei bambini e bambine – piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita – che accompagna - X Vai su X
Le parole di Carlos #Alcaraz dopo la vittoria all'esordio alle ATP Finals - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz-De Minaur rivivi la diretta Atp Finals: Carlos vince in due set - Lo spagnolo e l'australiano inaugurano il Round Robin del torneo singolare all'Inalpi Arena di Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Alcaraz-De Minaur: highlights Atp Finals - Carlos Alcaraz parte bene e batte Alex De Minaur con il punteggio di 7- Secondo sport.sky.it
Alcaraz, l'esordio alle ATP Finals è positivo: battuto De Minaur - Il tennista spagnolo parte bene a Torino, conquistando la prima vittoria contro l'australiano col punteggio di due set a zero ... Come scrive tuttosport.com