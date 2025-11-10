Atp Finals 2025 Sinner vs Auger-Aliassime | quando orario e dove vederla

Jannik Sinner chiude la prima giornata del Round Robin delle Atp Finals 2025. L’altoatesino, campione in carica dopo il successo dello scorso anno su Taylor Fritz, debutterà lunedì 10 novembre alle 20.30 contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo della Race e qualificatosi grazie a una seconda parte di stagione eccellente. Tra i due sarà la rivincita della finale dell’ultimo Masters 1000 giocata a Parigi e vinta dal numero due del seeding con il punteggio di 6-4, 7-6 nonché il quarto confronto diretto dell’anno. La partita sarà in diretta televisiva su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2 oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv, Tennis Tv e RaiPlay. 🔗 Leggi su Lettera43.it

