Atp Finals 2025 quando giocano oggi Sinner e Musetti | il programma di lunedì 10 novembre | Partite orari e dove vederle in tv

È il grande giorno del tennis italiano a Torino. Per la prima volta nella storia, oggi due azzurri scendono in campo alle Atp Finals. Prima tocca a Lorenzo Musetti scaldare l’atmosfera dell’ Inalpi Arena: il suo debutto assoluto nel torneo dei Maestri lo vede sfidare l’americano Taylor Fritz, numero 6 al mondo. Nella serata di lunedì 10 novembre invece è attesa la risposta di Jannik Sinner al debutto di Carlos Alcaraz: l’altoatesino deve vincere contro il canadese Felix Auger-Aliassime per continuare a coltivare il sogno di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Atp Finals, le schede degli otto tennisti presenti Il montepremi record del torneo di Torino Tutto sul torneo di doppio: i rivali di Bolelli e Vavassori Musetti contro Fritz e Sinner contro Auger Aliassime, i precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2025, quando giocano oggi Sinner e Musetti: il programma di lunedì 10 novembre | Partite, orari e dove vederle in tv

