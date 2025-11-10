Atp Finals 2025 quando gioca Jannik Sinner debutto contro Auger-Aliassime
Dal 9 al 16 novembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ospita le Atp Finals, il torneo che chiude la stagione tennistica e riunisce i migliori otto giocatori del mondo. Dopo il trionfo del 2024, Jannik Sinner torna da campione in carica e punta a confermarsi davanti al pubblico di casa. L’altoatesino fa parte del Gruppo Bjorn Borg, dove affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Il debutto di Sinner e il calendario della giornata. Oggi, lunedì 10 novembre, è la giornata più attesa dagli appassionati italiani. Per la prima volta nella storia, due singolaristi azzurri saranno in campo nello stesso giorno alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
ATP FINALS. A Torino, via questa mattina. Quando gioca Jannik e dove vederlo - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca Lorenzo Musetti alle ATP Finals? Deciso avversario e data dell’esordio: programma, orario, tv - - X Vai su X
Musetti-Fritz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino ha conquistato l'ultimo posto disponibile per il torneo di Torino che chiude la stagione Atp dopo il forfait di Novak Djokovic ... Si legge su msn.com
Sinner-Auger Aliassime, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il campione azzurro è pronto al suo esordio nel torneo dei Maestri dove difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Taylor Fritz ... msn.com scrive
Atp Finals 2025 quando gioca Jannik Sinner, debutto contro Auger-Aliassime - Grande attesa per Jannik Sinner a caccia del bis dopo il titolo conquistato lo scorso anno ... Si legge su quifinanza.it