atp finals 2025 quando gioca jannik sinner debutto contro auger aliassime

Dal 9 al 16 novembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ospita le Atp Finals, il torneo che chiude la stagione tennistica e riunisce i migliori otto giocatori del mondo. Dopo il trionfo del 2024, Jannik Sinner torna da campione in carica e punta a confermarsi davanti al pubblico di casa. L’altoatesino fa parte del Gruppo Bjorn Borg, dove affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Il debutto di Sinner e il calendario della giornata. Oggi, lunedì 10 novembre, è la giornata più attesa dagli appassionati italiani. Per la prima volta nella storia, due singolaristi azzurri saranno in campo nello stesso giorno alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

