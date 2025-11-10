ATP Finals 2025 oggi in tv | orari 10 novembre ordine di gioco programma in chiaro streaming

Le ATP Finals 2025, competizione iniziata ieri a Torino, sono pronte a vivere una seconda giornata che si preannuncia carica di emozioni e densa di attese per i colori azzurri. Le problematiche legate alla conclusione del torneo di Atene e al conseguente forfait di Djokovic hanno infatti costretto gli organizzatori a riprogrammare il calendario dei due gruppi, scelta che però porterà contemporaneamente in campo i due alfieri italiani. Nel secondo incontro della sessione pomeridiana Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz per completare la prima giornata del girone Jimmy Connors. Il toscano, reduce dalla battaglia persa con il serbo ad Atene, prova a partire nel migliore dei modi per alimentare le proprie possibilità di passaggio del turno in una storica edizione che vede per la prima volta due portacolori azzurri nel tabellone di singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 10 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

