È una giornata storica per il tennis italiano. Oggi alle Atp Finals di Torino scenderanno in campo per la prima volta due tennisti azzurri. Il primo sarà Lorenzo Musetti che affronterà l’americano numero 6 del ranking Taylor Fritz all’Inalpi Arena. In serata invece toccherà Jannik Sinner infiammare i tifosi nel match contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Ieri il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, ha vinto contro Alex De Minaur. I precedenti. Musetti e Fritz si sfidano per la prima volta quest’anno, dopo i tre scontri del 2024. In tutte le occasioni, l’azzurro ha avuto la meglio. Musetti ha vinto infatti a Montecarlo, a Wimbledon e alle Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Atp Finals 2025, oggi il debutto di Sinner e Musetti: i precedenti, il programma e dove vederli