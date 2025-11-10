atitech guarda al futuro con il centro per jet privati

AVREBBE DOVUTO ESSERE una semplice operazione di "equity", con un’iniezione di capitali privati freschi e la prospettiva di una vendita. Invece, l’istinto imprenditoriale ha avuto la meglio e, così, l’operazione di salvataggio di Atitech dall’amministrazione controllata è diventata un vero e proprio progetto industriale che l’ha trasformata, partendo da Napoli, nel più grande centro Mro (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente nel mercato Emea (Europa-Medio Oriente-Africa). Protagonista, un imprenditore partenopeo, Gianni Lettieri (nella foto), che qualche settimana fa ha firmato una lettera di intenti con Alnimr Alarabi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

