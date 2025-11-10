Atalanta Juric verso l’esonero | Palladino prima scelta per la panchina
Le strade di Ivan Juric e dell’Atalanta sono destinate a separarsi dopo il pesante 0-3 incassato domenica contro il Sassuolo alla New Balance Arena nell’anticipo dell’ora di pranzo. Un epilogo che sembra quasi inevitabile dopo un avvio che definire a singhiozzo è poco: appena 13 punti in 11 partite, con sole due vittorie e un filotto di pareggi che hanno conservato sì per molto tempo l’imbattibilità dei nerazzurri ma che poco hanno contribuito a migliorarne la posizione in classifica. Con la squadra più vicina alla zona retrocessione (il Genoa, terzultimo, ha 6 punti) che alla Champions League (il Napoli, quarto, ne ha 22), la società avrebbe quindi deciso di dare una decisa sterzata: fuori l’ex allenatore di Torino, Roma e Southampton, dentro, con ogni probabilità, Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
