Atalanta Juric verso l' esonero | a Bergamo arriva Palladino lunedì l' ufficialità
La decisione dei Percassi dopo il 3-0 in casa contro il Sassuolo. Nella giornata di lunedì le ultime formalità e l'annuncio del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
‼️Sfida a due per la panchina dell'Atalanta in caso di separazione con Juric https://mdst.it/4hQCtxV #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
. @Atalanta_BC, Juric: "Con Lookman abbiamo risolto, questi episodi aiutano la squadra a essere più uniti di prima" - X Vai su X
Fabrizio Romano - Atalanta, Juric verso l'esonero: trattativa avanzata con Raffaele Palladino - Ivan Juric è sempre più vicino all'esonero: trattative avanzate tra l'Atalanta e Raffaele Palladino. Secondo msn.com
Atalanta, Juric verso l’esonero: le ultime da Sky Sport - Dopo il brutto ko subito in casa contro il Sassuolo, il club nerazzurro sarebbe orientato verso la separazione con l'ex allenatore della Roma ... Da ilromanista.eu
Juric a forte rischio esonero nell’Atalanta: i possibili sostituti in caso di licenziamento - L’Atalanta valuta l’esonero: in pole per sostituirlo c’è Raffaele Palladino, ma attenzione anche a Thiago Motta. Secondo fanpage.it