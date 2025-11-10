Atalanta Juric sollevato dall’incarico Si tratta con Palladino

CALCIO. L’allenatore croato paga le due sconfitte consecutive in campionato e il tredicesimo posto in classifica. C’è attesa per Raffaele Palladino: la società sta trattando con l’ex della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Juric sollevato dall’incarico. Si tratta con Palladino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’Atalanta esonera Ivan Juric dopo la sconfitta con il Sassuolo: al suo posto potrebbe arrivare Raffaele Palladino Leggi la notizia su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Juric, un amore mai nato: ecco perché Palladino era nel destino da mesi #atalanta #palladino #juric - X Vai su X

L'Atalanta comunica: "Ivan Juric sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra" - 0 in casa dal Sassuolo nel lunch match domenicale, ed è divenuto ufficiale nella giornata ... Lo riporta milannews.it

Juric esonerato, è ufficiale: il comunicato dell'Atalanta - Inizio di campionato al di sotto delle aspettative per l'ex allenatore d ... corrieredellosport.it scrive

Juric esonerato dall'Atalanta, ufficiale: il comunicato e le novità sul sostituto - Il club nerazzurro ha ufficializzato l'addio del tecnico croato: il nuovo allenatore è a un passo, si cerca l'accordo finale ... Riporta tuttosport.com