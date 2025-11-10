Atalanta Juric sollevato dall’incarico Si tratta con Palladino

Ecodibergamo.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. L’allenatore croato paga le due sconfitte consecutive in campionato e il tredicesimo posto in classifica. C’è attesa per Raffaele Palladino: la società sta trattando con l’ex della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

