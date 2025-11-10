Atalanta esonero ufficiale per Juric | Palladino pronto a raccoglierne l’eredità
L'Atalanta esonera Ivan Juric dopo il pesante 0-3 subito contro il Sassuolo, ultima di una serie di sette gare senza vittorie in campionato. Al suo posto, probabile l'arrivo di Raffaele Palladino come nuovo tecnico dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
