Atalanta ci è cascato pure Percassi | non basta la brutta copia di Gasperini per sostituire Gasperini
Alla fine capita anche ai migliori. Era successo ad Aurelio De Laurentiis, quando inebriato dal suo primo scudetto aveva sostituito Spalletti con un non allenatore, prima Rudi Garcia e poi addirittura Mazzarri. Oppure ad Andrea Agnelli, che ha distrutto la Juventus pensando di poter fare a meno di Marotta, e sappiamo tutti com’è andata a finire dopo. Ci è cascato pure Percassi, convinto di essere lui e non Gasperini l’artefice del miracolo che abbiamo celebrato tutti per anni, e che invece, come minimo, era merito di entrambi. E così l’ Atalanta, la società modello che non sbagliava mai un colpo, in campo e fuori, si ritrova all’improvviso nella parte destra della classifica e con il tecnico virtualmente esonerato a novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
