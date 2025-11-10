Aste immobiliari segnali di ripresa Il mercato torna a muoversi | Anche il digitale aiuta negli affari

Il mercato delle aste immobiliari resta ancora in calo, ma più lieve, però mostra segnali di stabilizzazione sulla somma delle basi di asta e una prima inversione di tendenza con l’aumento della media della base d’asta. Sono i dati dei primi nove mesi del 2025 nella provincia di Monza e Brianza che emergono dall’analisi dell’ Osservatorio Brick realizzato dalla società Berry, che monitora l’andamento del mercato degli immobili e delle aste utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale “allenati“ nell’individuare dati relativi al settore, avendo come fonte primaria il Portale delle Vendite Pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aste immobiliari, segnali di ripresa. Il mercato torna a muoversi: "Anche il digitale aiuta negli affari"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ASTE IMMOBILIARI DI DICEMBRE 2025 DI AREZZO E SIENA Iscriviti alla nostra newsletters https://astegiustizia.it/newsletter-subscription Tutti i lotti immobiliari prossimamente in gara: https://astegiustizia.it/categoria/immobiliare - facebook.com Vai su Facebook

Aste immobiliari INPS, nuovo bando d'asta per immobili a Roma. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025 rb.gy/3vqh9w Inps Informa - X Vai su X

Aste immobiliari, segnali di ripresa. Il mercato torna a muoversi: "Anche il digitale aiuta negli affari" - L‘analisi dell’Osservatorio Brick realizzato dalla società Berry monitora l’andamento usando pure l’IA "C’è ancora una contrazione, ma la crescita dei volumi indica che il sistema sta assorbendo gli u ... Lo riporta msn.com

Aste immobiliari ancora in lieve calo in Brianza, ma si vede la luce in fondo al tunnel - Sono i dati dei primi tre trimestri del 2025 della provincia di Monza e Brianza dell'Osservatorio Brick realizzato dalla società Berry, che monitora l'andamento del mercato degli immobili ... Secondo ilgiorno.it

Ripartono le aste di case. Campanello d’allarme per l’economia - Il mercato è in una fase di stanca ma nell’ultimo trimestre ha rialzato la testa: sintomo di difficoltà per imprese e famiglie in particolare al Centro- Da repubblica.it