Assessorato alla Famiglia Patrizia Valenti nominata capo di gabinetto da Schifani

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ha nominato alla carica di capo di gabinetto Patrizia Valenti, fino a oggi capo di gabinetto vicario della Presidenza. La decisione arriva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

