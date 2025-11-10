La Manovra 2026 introduce due modifiche di rilievo al calcolo dell’ Isee, con effetti diretti sull’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli. Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), milioni di famiglie beneficeranno delle nuove regole, con un incremento medio di 10 euro mensili a famiglia. Le risorse aggiuntive previste sono di 119,3 milioni per il 2026-2027. Parallelamente, gli importi dell’assegno subiranno una rivalutazione legata all’inflazione (circa +1,6%), che porterà l’importo massimo mensile da 201 a 204,4 euro e quello minimo da 57,5 a 58,5 euro. Le due novità chiave: più figli, più agevolazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico, nuovo calcolo Isee dal 2026: cosa cambia per le famiglie