Assegno unico nuovo calcolo Isee dal 2026 | cosa cambia per le famiglie

Quifinanza.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 introduce due modifiche di rilievo al calcolo dell’ Isee, con effetti diretti sull’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli. Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), milioni di famiglie beneficeranno delle nuove regole, con un incremento medio di 10 euro mensili a famiglia. Le risorse aggiuntive previste sono di 119,3 milioni per il 2026-2027. Parallelamente, gli importi dell’assegno subiranno una rivalutazione legata all’inflazione (circa +1,6%), che porterà l’importo massimo mensile da 201 a 204,4 euro e quello minimo da 57,5 a 58,5 euro. Le due novità chiave: più figli, più agevolazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

assegno unico nuovo calcolo isee dal 2026 cosa cambia per le famiglie

© Quifinanza.it - Assegno unico, nuovo calcolo Isee dal 2026: cosa cambia per le famiglie

Contenuti che potrebbero interessarti

Assegno unico, nuovo calcolo Isee dal 2026: cosa cambia per le famiglie - La Manovra 2026 introduce due modifiche di rilievo al calcolo dell’Isee, con effetti diretti sull’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli ... Si legge su quifinanza.it

Assegno Unico 2026: la tabella dei nuovi importi - La manovra 2026 introduce modifiche significative al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con effetti diretti sull’accesso ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

assegno unico nuovo calcoloAssegno Unico Maggiorato: 3 tipi di aumenti nel 2026. Scopri dove rientri - L’Assegno Unico 2026 aumenta del 12%: scopri a chi spetta, come funziona e quanto potrebbe crescere l’importo in base all’ISEE ... Si legge su nostrofiglio.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Unico Nuovo Calcolo